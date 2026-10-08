Ruta: le targhe dedicate a Friedrich Nietzsche e sparite il secolo scorso

Recentemente è stato scoperto che, negli anni Quaranta del secolo scorso, da Ruta è sparita una targa che ricordava il soggiorno nella frazione, presso l’Hotel Italia, del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche. Il Comune di Camogli si interesserebbe per ricollocarla. Nulla di nuovo sotto il sole. Basta informarsi.

Negli anni Settanta il Corriere Mercantile pubblicò nel dettaglio la storia di due targhe che ricordavano il filosofo e che furono rimosse in occasioni diverse. Ci fu chi propose di inciderne una nuova in marmo e ricollocarla. La proposta fu decisamente bocciata a Ruta per scaramanzia. La prima targa, poi rimossa per motivi “politici”, fu inaugurata alla vigilia della prima guerra mondiale. La seconda, mutati i tempi e le alleanze, fu collocata alla vigilia della seconda guerra mondiale. Il ricordo di Friedrich Nietzsche era secondario rispetto alla coincidenza posa targhe e inizio delle due guerre.