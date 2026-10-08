‘Santa’: suggestivo cambio al vertice del Circomare

La cerimonia è sempre suggestiva. Ed emozionante. Il cambio della guardia, presente l’ammiraglio della Direzione marittima Liguria e comandante del porto di Genova Antonio Ranieri. Donato Florio lascia Santa Margherita e la collega pari grado Miriana Ligorio gli subentra assumendo l’impegnativo comando del Circomare di Santa Margherita. Un comando che giurisdizione da Portofino a Moneglia e comprende ben sette porti; un’Area marina protetta, un massiccia presenza di navi da crociera e super yacht. L’ammiraglio ha ringraziato Florio per il lavoro svolto ed augurato a Ligorio gli auguri di un buon lavoro.

Alla cerimonia era presente il personale di tutto il Circomare; autorità civili, militari e religiose. In rappresentanza della Regione la consigliera Lilli Lauro; i sindaci di Rapallo Elisabetta Ricci, di Portofino Matteo Viacava con il vice Giorgio d’Alia; l’ex consigliere regionale Augusto Sartori.

» leggi tutto su www.levantenews.it