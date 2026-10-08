Sinistra Italiana costituisce formalmente la federazione provinciale, sabato il congresso fondativo

Sinistra Italiana costituisce formalmente la propria federazione provinciale della Spezia. Dopo aver raggiunto il numero di iscritti necessario per la costituzione della struttura territoriale, sabato 10 ottobre si terrà il congresso fondativo della federazione, in programma dalle 14 alle 19.30 alla sala Sunspace (via Sapri 68, La Spezia), momento che vedrà la partecipazione delle iscritte e degli iscritti che hanno perfezionato la propria adesione a Sinistra Italiana.

“La costituzione della Federazione provinciale rappresenta un passaggio importante per Sinistra Italiana e per la presenza della sinistra nel territorio spezzino – dichiara Carla Nattero, segretaria regionale di Sinistra Italiana – arriviamo a questo appuntamento dopo un percorso di crescita e di radicamento e con l’obiettivo di costruire una presenza politica sempre più forte, organizzata e capace di confrontarsi con i problemi concreti delle persone”.

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