Torna il Festival Ariel – LericiPea Giovani, due giornate dedicata alla poesia e al suo dialogo con altre forme artistiche

Torna a Lerici il Festival Ariel – LericiPea Giovani, pronto alla sua quinta edizione: il 16 e 17 ottobre il Teatro Astoria ospiterà due giornate dedicate alla poesia e al suo dialogo con le altre forme artistiche, dalla musica alla danza, fino al teatro. Nato dalla collaborazione tra il Comune di Lerici e il Premio LericiPea, “Ariel rappresenta un’esperienza unica nel panorama culturale italiano, pensata per valorizzare il talento e la creatività degli under 35, favorendo l’incontro tra giovani artisti e grandi protagonisti della scena culturale nazionale e internazionale”, si legge in una nota di presentazione della manifestazione.

Il programma prenderà il via entrambe le giornate alle 15.00 e proporrà workshop, seminari e prove aperte al pubblico, ai quali parteciperanno anche gli studenti dei licei spezzini ‘L. Costa’ e ‘V. Cardarelli’, chiamati a vivere da vicino l’esperienza del festival. Alle 21.00, l’Astoria ospiterà gli spettacoli serali, entrambi a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Undici i giovani poeti selezionati dai curatori Giuseppe Conte e Davide Rondoni: Diletta Bertacchini, Imperatrice Bruno, Martina Capezzuto, Francesco Ciaravino, Giorgio Maria Cornelio, Maddalena Iodice, Beatrice Motta, Noemi Nagy, Mattia Tarantino, Rudy Toffanetti ed Eliana Vitale. Accanto a loro si esibiranno giovani talenti della musica e della danza: il soprano Mira Dozio, la danzatrice Glenda D’Amanzo dell’Accademia Kataklò Athletic Dance Theatre di Milano e gli allievi del Dipartimento Jazz del Conservatorio della Spezia, Camilla Badessi, Mattia Di Martino e Lorenzo Viani. A condividere il palcoscenico con i giovani artisti saranno anche musicisti di fama internazionale, tra cui i pianisti Dado Moroni e Andrea Bacchetti e Giuseppe Bruno, direttore del Conservatorio Puccini della Spezia. La direzione artistica del Festival è affidata a Lucilla Del Santo.

La serata del 16 ottobre sarà dedicata alla Beat Generation, con Giuseppe Conte che accompagnerà il pubblico in un percorso tra i versi dei giovani poeti e le sonorità del jazz degli anni Cinquanta e Sessanta. “Ariel quest’anno si svolge per la prima volta in autunno, ma conserva intatto il suo primaverile spirito di giovinezza – afferma Conte –. È un Festival che racconta la freschezza, la vitalità e la capacità di rinnovamento della poesia, aprendosi al dialogo con tutte le altre arti. Il 16 ottobre la poesia incontrerà il jazz, linguaggio ribelle, meticcio e ritmico, nato anche come musica di protesta e liberazione. I versi di Kerouac, Ginsberg e Ferlinghetti risuoneranno insieme a quelli dei giovani poeti invitati, mentre Dado Moroni, Andrea Bacchetti e i giovani jazzisti del Conservatorio della Spezia daranno vita a una serata di grande suggestione”.

Il 17 ottobre il Festival renderà omaggio a Federico García Lorca, nel novantesimo anniversario della sua morte, avvenuta il 19 agosto 1936 per mano dei franchisti. La serata proseguirà con la presentazione del Manifesto Per una Giovane Italia di Davide Rondoni, che farà tappa a Lerici nell’ambito di un progetto itinerante dedicato alla valorizzazione delle nuove generazioni. Insieme a Rondoni e ai poeti di Ariel saranno protagonisti anche il cantautore Pietro Ciocca e il chitarrista Antonio Ghinassi. “Per una Giovane Italia è un momento di bellezza e forza, i cui protagonisti sono giovani artisti – dichiara Rondoni –. Il Manifesto chiede agli adulti italiani di cambiare per liberare energie che troppo spesso vengono mortificate. I nostri giovani hanno talento, e non soltanto nello sport, dove siamo abituati a vederli primeggiare. Ariel condivide pienamente questa visione, creando occasioni di incontro tra nuove voci e grandi maestri. È proprio da questo dialogo che può nascere una giovane Italia, non soltanto per ragioni anagrafiche”.

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