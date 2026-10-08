Treni, lavori sulla linea ferroviaria: modifiche alla circolazione nei weekend di ottobre

Liguria. Nuovi fine settimana di modifiche alla circolazione dei treni nel nodo di Genova per interventi programmati tra Sestri Ponente e Sampierdarena. I lavori sono programmati dalle ore 20 del sabato alle ore 4.30 del lunedì nei fine settimana 10-11 e 24-25 ottobre.

Coinvolti con modifiche alcuni collegamenti tra il Ponente ligure e il nodo di Genova con deviazioni di itinerari sui due nuovi binari tra Voltri e Sampierdarena (quadruplicamento), limitazioni o cancellazioni. Nello specifico, alcuni treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) sulle linee Genova – Savona/Ventimiglia, Savona – Sestri Levante/La Spezia C.le, Milano/Albenga/Ventimiglia e Genova Voltri – Genova Brignole modificano alcune fermate previste nel nodo di Genova e sono interessati da limitazioni di percorso o variazioni di orario.

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