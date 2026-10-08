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Treni, lavori sulla linea ferroviaria: modifiche alla circolazione nei weekend di ottobre

Treni, lavori sulla linea ferroviaria: modifiche alla circolazione nei weekend di ottobre

treno treni stazione principe

Liguria. Nuovi fine settimana di modifiche alla circolazione dei treni nel nodo di Genova per interventi programmati tra Sestri Ponente e Sampierdarena. I lavori sono programmati dalle ore 20 del sabato alle ore 4.30 del lunedì nei fine settimana 10-11 e 24-25 ottobre.

Coinvolti con modifiche alcuni collegamenti tra il Ponente ligure e il nodo di Genova con deviazioni di itinerari sui due nuovi binari tra Voltri e Sampierdarena (quadruplicamento), limitazioni o cancellazioni. Nello specifico, alcuni treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) sulle linee Genova – Savona/Ventimiglia, Savona – Sestri Levante/La Spezia C.le, Milano/Albenga/Ventimiglia e Genova Voltri – Genova Brignole modificano alcune fermate previste nel nodo di Genova e sono interessati da limitazioni di percorso o variazioni di orario.

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