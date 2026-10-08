“Un Calcio alla Guerra”, Genova in marcia per la pace: sabato il corteo e il torneo internazionale

Genova. Genova si prepara a diventare per un giorno il crocevia internazionale del dialogo, della coesistenza e della pace. Sabato 10 ottobre torna “Un Calcio alla Guerra – Kick War Away”, la manifestazione giunta alla terza edizione e promossa dalla European Muslims League (EML), con l’Alto Patrocinio della World Organization of States – International Parliament for Safety and Peace (WOS-IPSP).

Alla marcia della pace, che partirà sabato alle 17 da Piazza Riccardo Rissotto, parteciperà la sindaca Silvia Salis, mentre l’amministrazione prenderà parte attivamente ai vari momenti e alle tappe della giornata attraverso i suoi rappresentanti, a testimonianza dell’impegno civico e istituzionale della città sui temi della fratellanza e dell’inclusione.

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