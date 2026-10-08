Vaccinanzione antinfluenzale gratuita, dal 12 ottobre tocca agli ultra sessantenni

Lo scorso 28 settembre ha preso il via in Liguria, attiva per il secondo anno consecutivo, la campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita rivolta a tutta la popolazione, con un calendario progressivo che coinvolge bambini, anziani, persone appartenenti alle categorie a rischio e, successivamente, tutta la popolazione. La campagna è partita dai bambini dai due anni di età, che possono essere vaccinati negli studi dei pediatri; mentre dal 5 ottobre sono attive le vaccinazioni nelle Rsa. Quindi, da lunedì prossimo, 12 ottobre, sarà il turno degli adulti over 60, dei bambini dai sei mesi di età e delle categorie a rischio indicate nella circolare ministeriale. Dal 15 novembre la vaccinazione sarà infine aperta a tutta la popolazione. “Anche quest’anno è stata attivata una task force per garantire un efficace coordinamento della campagna vaccinale in termini di approvvigionamento, logistica, disponibilità dei vaccini – si legge sul sito di Regione Liguria – e per gestire le problematiche cliniche legate all’infezione. È inoltre possibile effettuare contestualmente la vaccinazione contro l’influenza e quella contro il Covid”.

Il vaccino può essere effettuato su prenotazione o con accesso diretto nelle modalità adottate dalle singole Asl. Quest i canali disponibili per prenotare:

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