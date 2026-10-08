Varigotti, dopo quattrocento anni dalla sua costruzione sarà consacrata la Chiesa San Lorenzo Martire

Finale Ligure. Dopo quattrocento anni dalla posa della prima pietra la Chiesa San Lorenzo Martire in Varigotti, rivestita a nuovo dopo i recenti e imponenti lavori di restauro dei prospetti e del rifacimento totale del tetto, sarà finalmente consacrata. Il rito di dedicazione dell’altare e quindi della parrocchiale sarà presieduto dal vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino. La solenne celebrazione si terrà sabato 10 ottobre alle ore 10 e sarà animata dalla Cappella Musicale “Bartolomeo Della Rovere” di Savona.

“Al giorno d’oggi consacrare e dedicare una chiesa è sicuramente un gesto ormai diventato rarissimo – afferma il parroco don Domenico Venturetti – Per questo motivo avremmo piacere di invitare tutti ad essere presenti per vivere insieme un’esperienza profonda ed esemplare di Chiesa.”

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