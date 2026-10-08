Verso Avellino-Sampdoria, emergenza a centrocampo ma Corradi rassicura: “Non abbiamo per l’entusiasmo del post Catanzaro”

“La sosta non ci ha fatto perdere l’entusiasmo dopo Catanzaro”. Lo assicura mister Bernardo Corradi in conferenza stampa. Domani, venerdì 9 ottobre, la Sampdoria torna in campo dopo la pausa per le nazionali. Lo farà in casa dell’Avellino, calcio di inizio alle ore 20,30. Quello che doveva essere il “vero ritiro” per il mister, che in estate non aveva lavorato con la rosa completa, si è rivelato meno utile di quanto auspicato visti i tanti infortuni. Al Partemio, i blucerchiati affronteranno la trasferta con soltanto quattro centrocampisti. Uno di questi è Leonardo Cosi, che milita nella formazione Primavera ed è alla prima convocazione con i grandi. La Sampdoria si presenterà all’appuntamento con 4 punti dopo 5 giornate. La formazione campana ne ha conquistati sette. La squadra di mister Nesta può contare su una punta come Cheddira, che vanta diverse presenze in Serie A.

I convocati

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