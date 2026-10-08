Zonta Club Alassio-Albenga festeggia 50 anni di impegno a favore delle donne

Alassio/Albenga. Cinquant’anni di impegno per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. Un traguardo significativo per lo Zonta Club Alassio-Albenga, che dal 9 all’11 ottobre si prepara a celebrare il proprio cinquantesimo anniversario, con il consueto impegno sul campo.

“È un traguardo che ci inorgoglisce, ma che sarà anche un punto di partenza – spiega la presidente Antonella Garnero – Il 10 ottobre, infatti, nelle sale di Palazzo Scotto-Nicolari ad Albenga, il Club ospiterà il Meeting di Area, occasione di confronto e di condivisione delle future linee d’azione: accoglieremo le delegazioni dei Club dell’Area 03 del Distretto 30, appartenenti a Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta”.

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