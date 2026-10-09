Al Passo del Rastrello ricordati i caduti durante il nazifascismo, Banti: “La lotta di liberazione fu una vera lotta di popolo”

Si è svolta al Passo del Rastrello la manifestazione in ricordo di tutti i caduti durante la dittatura nazifascista, presso il Monumento alla Resistenza della Spezia, Massa e Parma. Erano presenti i Gonfaloni delle Province di Massa Carrara e La Spezia, i Sindaci o loro rappresentanti dei Comuni di Sesta Godano, La Spezia, Zignago, Zeri, Carro, Maissana e Arcola. Numerose le Sezioni Anpi locali. Presente anche una rappresentanza dei Carabinieri della Stazione di Sesta Godano. Hanno partecipato con i loro interventi le Scuole di Sesta Godano, Zignago e Zeri. La manifestazione è stata conclusa da Egidio Banti, co presidente del Comitato provinciale Unitario della Resistenza della Spezia. Questo il testo del suo intervento: “L’incontro odierno cade nell’80° anniversario del referendum costituzionale che portò alla proclamazione della Repubblica e all’elezione dell’Assemblea Costituente. Oggi per noi le elezioni, referendum compresi, sono “pane quotidiano”, per cui molti (sbagliando) neppure vanno più a votare. 80 anni fa non era così, e quel giorno del 1946 la partecipazione al voto fu davvero massiccia. Vinse, anche se di poco, la Repubblica, perché quella era l’ espressione e la conseguenza autentica della lotta di liberazione nazionale. La lotta di liberazione fu una vera lotta di popolo. I partigiani, che all’inizio erano pochi anche se le loro file andarono poi via via ad ingrossarsi, da soli non ce l’avrebbero fatta a sopportare due inverni rigidissimi, come furono quelli tra il 1943 e il 1945, con queste montagne appenniniche imbiancate di neve, se non avessero avuto dalla loro parte il popolo: le donne, che collaboravano con loro nei modi più svariati; le famiglie dei montanari che li ospitavano nelle loro case e spesso li nascondevano nelle cantine o nei fienili a rischio della loro vita; i sacerdoti, alcuni dei quali furono uccisi dai nazifascisti, come don Toso e don Bobbio; i carabinieri, che non volevano prestare giuramento alla Repubblica sociale, e così via. Quei fatti sono la conferma di fatti ancora oggi sotto i nostri occhi. Non bisogna mai confondere i popoli con i loro governi. Anche durante la Resistenza c’era un governo in questa parte d’Italia, benché un governo fantoccio,sostenuto dalle armi naziste. Il popolo non stava dalla parte di quel governo, e la stessa cosa vale oggi in varie parti del mondo. E quel popolo affermò se stesso, e il diritto-dovere di rivendicare la propria sovranità. Lo dice, non a caso, l’articolo 1° di quella Costituzione che giustamente si dice “nata dalla Resistenza”: la sovranità appartiene al popolo. Questi luoghi sono stati in quegli anni e sono ancora oggi, grazie a questo memoriale, un segno profondo di unità. Intorno al traliccio che ricorda la Resistenza, qui al Rastrello, non sorgono muri: il pianoro dove ci troviamo è un pianoro aperto, aperto ai venti della volontà popolare e della liberazione, e aperto al sole del futuro. Quando il memoriale fu inaugurato da pochi mesi era caduto il muro di Berlino, ed oggi muri del genere non devono più tornare ad esistere. La pace va difesa sempre sino in fondo, perché la nostra Costituzione la “ripudia”. I partigiani combatterono, è vero, ma combatterono per riportare la pace, e per ridare alle proprie famiglie quel pane che il fascismo razionava e vietava, e che rappresenta invece anch’esso il pegno del futuro per le nuove generazioni. I partigiani avevano idee politiche diverse tra loro, ma le mettevano da parte per perseguire un obiettivo prioritario su tutti: la libertà e la pace. Guai a rinnegarli, oggi. In questo pianoro ci sono due figure geometriche diverse tra loro: il rettangolo dei cippi e l’anfiteatro del confronto. Rettangolo e cerchio non si compongono tra loro, restano diversi, ma qui in questo luogo sono idealmente uniti nello spirito autentico che fu quello della Resistenza. E’ lo spirito che deve essere mantenuto, generazione dopo generazione, e trasmesso ai più giovani, come voi ragazzi che siete qui, nel ricordo di quanti non ci sono più”.

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