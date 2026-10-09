Apre “La casa in piazza”: istituzioni e categorie a confronto sull’emergenza abitativa e sul concetto di abitare

Innovazione tecnologica, sostenibilità, difformità urbanistiche e l’annoso tema dell’emergenza abitativa. Si è aperta alla Spezia la nuova edizione de “La casa in piazza”, la manifestazione promossa da Confartigianato insieme agli ordini professionali (architetti, ingegneri, geometri) e alle associazioni del territorio per fare il punto sul settore immobiliare e sull’abitare. A margine del taglio del nastro, il presidente di Confartigianato La Spezia Paolo Figoli, il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore regionale Giacomo Giampedrone si sono confrontati sui temi caldi dell’evento e sulle prospettive del settore.















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