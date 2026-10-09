Bastoni a CdS: “Non ci ho pensato due volte e sono tornato. Con questo Spezia possiamo fare qualcosa di importante”

“Per fortuna sto meglio, l’infortunio non è niente di grave. Ci vorranno un paio di settimane ancora, non vedo l’ora di tornare per dare una mano”. Dovrà assistere ancora dalla tribuna alle partire del suo Spezia, Simone Bastoni, il capitano della squadra bianca tornato a casa quest’estate dopo tre anni. Un piccolo problema durante il finale di partita con il Pescara e lo stop obbligato, per uno dei giocatori in rosa che ha già scritto qualche pagina indelebile della storia dello Spezia. “È una grande emozione festeggiare i 120 del nostro Spezia. Sono contento di essere una piccola parte di questa grande società, speriamo quest’anno di continuare a scrivere un bel pezzo di storia tutti insieme”, racconta in esclusiva a Città della Spezia.

Un’estate non banale per Simone, fante di Piana Battolla, spezzino dalla Serie C alla Serie A con la maglia bianca: “Non ci avevo mai pensato (ride, ndr). Spero di fare ancora tante presenze con questa maglia per ricalcare quei palcoscenici che abbiamo già calpestato qualche tempo fa”. E per farlo avrà bisogno di un gruppo che ha iniziato a conoscere nella seconda parte dell’estate, quando ha deciso di tornare a casa nonostante la categoria: “Ci eravamo sentiti io e il direttore. Abbiamo atteso che si sbloccasse la situazione e in pochi giorni ci siamo visti, abbiamo parlato approfonditamente e non ci ho pensato due volte a tornare. Essere uno dei più esperti è una responsabilità maggiore, dobbiamo cercare di trascinare questi ragazzi in maniera positiva, aiutandoli quotidianamente e approfittare della loro freschezza per farci trascinare in partita. Sin da subito ho trovato un gruppo giovane ma che lavora forte, con un mister che ci striglia e ci tiene sempre sul pezzo. Così fatichi meno, ti diverti e ottieni risultati”.

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