Camogli: “Marêa – è festa del vino”, domenica 18 ottobre la terza edizione

Da ufficio Stampa Talent Garden Genova

Oltre 60 produttori protagonisti in un percorso di degustazioni che celebra i migliori vini liguri, ma anche le birre artigianali e i distillati locali. Quest’anno la festa si apre oltre i confini regionali: accanto alle cantine liguri arriveranno alcune realtà da altre regioni e, per la prima volta, due produttori stranieri, uno francese e uno greco. Domenica 18 ottobre la splendida cornice di via della Repubblica a Camogli ospiterà la terza edizione di “Marêa – è festa del vino”, un evento unico dedicato ai sapori e ai profumi della tradizione vinicola e artigianale. Dalle 11 alle 18, i visitatori avranno così l’opportunità di scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio.

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