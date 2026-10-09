Camogli, Mezzanego, Recco: contributi dalla Regone

Da ufficio stampa Regione Liguria

Prosegue nel mese di ottobre il calendario di appuntamenti degli Eventi Autentici Liguri e del Tempo Libero finanziati da Regione Liguria. Un programma diffuso che coinvolge borghi, comuni e località di tutta la regione, offrendo a cittadini e visitatori nuove occasioni per conoscere e vivere il territorio attraverso tradizioni, storia, cultura e prodotti tipici. Dalle sagre autunnali alle feste tradizionali, dalle rievocazioni storiche agli appuntamenti dedicati alla gastronomia, il secondo fine settimana di ottobre propone iniziative capaci di valorizzare le diverse peculiarità della Liguria.

» leggi tutto su www.levantenews.it