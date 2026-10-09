Camogli: quando Ido Battistone urlò “mer..” in faccia a Enzo Tortora

Correva l’anno 1978. In vista della trasferta del Dragun in Francia per la Besançon-Parigi (750 chilometri di voga) Ido Battistone, ideatore dell’imbarcazione, era riuscito a contattare e ad incontrare Enzo Tortora, all’epoca conduttore di “Portobello”, e a farsi invitare alla fortunata trasmissione televisiva della Rai. Obiettivo: vendere cinque modellini del Dragun e pagare così la trasferta in Francia. Tortora accettò e promise anche di inviare una troupe a Camogli per filmare l’imbarcazione in mare.

Trascorso il tempo e non ricevendo più alcuna informazione sulla partecipazione a “Portobello” né sull’arrivo dell’operatore per riprendere il Dragun, Battistone tempestò inutilmente di telefonate il centralino Rai. Poi reperì il numero di telefono di Anna Tortora, sorella di Enzo, che nell’organizzazione della trasmissione aveva un ruolo decisionale. Lei disse chiaramente che, se non avevano ricevuto un telegramma di invito, dovevano ritenersi esclusi dalla partecipazione.

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