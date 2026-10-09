Chiavari: Ente Forma, conclusione corso operatore ai servizi vendita

Da Giulia Di Giovanni, Ente Forma

Si sono conclusi ieri, con il superamento degli esami finali di qualifica alla sede dell’Ente Forma di Chiavari, i percorsi di formazione dedicati al profilo di Operatore ai servizi di vendita. Un traguardo importante per un gruppo di giovani del territorio, che hanno ottenuto la qualifica professionale al termine di un intenso cammino formativo e pratico avviato a dicembre 2025 nell’ambito dell’antidispersione, a valere sull’avviso pubblico di Alfa Liguria riguardante il Sistema duale.

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