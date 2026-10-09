Chiavari: futuro della sanità, tre nodi sul tavolo dei sindaci

Trasporto sanitario, piano sanitario regionale e riorganizzazione delle strutture tra le Asl 3, 4 e, in alcuni casi, 5. Sono stati questi i tre temi al centro della Conferenza dei sindaci riunita oggi a Chiavari, con l’obiettivo di fare il punto sulle questioni che interessano da vicino il futuro dei servizi sanitari del territorio.

Sul fronte del trasporto sanitario, è emersa una posizione condivisa sulla necessità di evitare che le nuove disposizioni si traducano in una riduzione delle possibilità di cura per i pazienti. È stata pertanto chiesta l’apertura di un tavolo di confronto con le parti interessate e gli operatori sanitari, per approfondire le criticità e individuare possibili punti di accordo sulle modalità di gestione dei trasporti.

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