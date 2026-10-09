Chiusura ponte Zinola, niente senso unico alternato. Il sindaco Ruso: “Da Anas informazioni inadeguate ai cittadini”

Savona/Vado. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 ottobre, si è tenuta una riunione del Comitato Operativo di Viabilità coordinata dalla Prefettura, con la partecipazione della Provincia, dei Comuni interessati, delle Forze dell’Ordine, dei rappresentanti del soccorso sanitario e tecnico urgente e di ANAS, per l’esame congiunto delle misure da attuare in occasione della chiusura del ponte sul torrente Quiliano, che impatta sensibilmente sulla viabilità del comprensorio di Savona, Vado Ligure e Quiliano.

Infatti, a causa di accertate criticità strutturali e per superiori esigenze di sicurezza, ANAS ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura totale al traffico del ponte sul torrente Quiliano (Ponte di Zinola) a partire dalle ore 9:00 di lunedì 12 ottobre 2026.

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