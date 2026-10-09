Confcommercio, torna la campagna per un uso consapevole delle shopper in plastica

Confcommercio, insieme al Consorzio Nazionale Imballaggi (il Conai), rinnova per il sesto anno consecutivo la campagna di sensibilizzazione “Un sacchetto di cose da fare per l’ambiente” , dedicata alla promozione di comportamenti responsabili nell’utilizzo delle shopper in plastica. L’iniziativa punta a informare cittadini e consumatori sulle diverse conseguenze ambientali legate all’uso dei sacchetti, sottolineando l’importanza di evitarne la dispersione nell’ambiente e di favorirne il riutilizzo e il corretto riciclo. “ Questa iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione che abbiamo avviato all’interno del sistema associativo sui temi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. Ridurre l’impatto sull’ambiente significa anche promuovere comportamenti responsabili e aiutare i consumatori a compiere scelte più consapevoli”, ha dichiarato Roberto Martini, direttore di Confcommercio La Spezia.

La campagna coinvolge sia le attività della distribuzione alimentare sia quelle del comparto non food, tra cui negozi di elettronica, abbigliamento e ferramenta. Per sostenere la diffusione del messaggio, Confcommercio mette a disposizione delle imprese associate un kit informativo pensato per sensibilizzare la clientela sulla scelta delle shopper e sulle corrette modalità di smaltimento.

Il materiale informativo è gratuito e comprende:

Una clip audio di 30 secondi da utilizzare all’interno del punto vendita.

Un poster informativo nel formato 70 × 100 cm.

Un cartello informativo nel formato A4 (21 × 29,7 cm).

Un leaflet informativo pieghevole a tre ante, nel formato 148 × 210 mm.

Le aziende interessate possono prenotare il proprio kit scrivendo a info@confcommerciolaspezia.it .