Consiglio Autonomie Locali liguri: si conclude l’era di Pierangelo Olivieri

Da Anci Liguria

Si è riunito oggi, presso la Sala Piccardo di Anci Liguria, il Consiglio delle Autonomie Locali liguri, in una seduta particolarmente significativa: l’ultima presieduta da Pierangelo Olivieri, giunto al termine del suo secondo mandato alla guida dell’Assemblea. Eletto per la prima volta il 5 luglio 2022, Olivieri è stato riconfermato il 13 marzo 2025, presiedendo in totale 40 sedute in oltre quattro anni di mandato. “Oggi ho avuto l’onore di presiedere per l’ultima volta il nostro Consiglio delle Autonomie Locali di Regione Liguria – ha detto Olivieri – un ruolo istituzionale che mi ha accompagnato e nel quale sono stato orgoglioso di essere impegnato per oltre quattro anni da quel 5 luglio 2022, che ben ricordo. Un impegno importante nella forma ma molto nella sostanza, che è cresciuto nel sistema delle autonomie locali, con la nostra struttura di Anci che ha supportato e reso possibile un lavoro fondamentale per portare la voce dei 234 Comuni, delle tre Province e della Città metropolitana nelle scelte amministrative e politiche della nostra regione”.

Olivieri ha aggiunto: “Porto con me un bagaglio prezioso, con un po’ di sincero orgoglio. Rimango uno dei 234 Sindaci e continuerò a lavorare con Anci e in Anci per il bene della nostra comunità”. Il Presidente uscente ha voluto ringraziare i componenti elettivi e di diritto del CAL, insieme ai Vicepresidenti che lo hanno affiancato: Monica Paganini (Sindaco di Arcola) nel primo mandato e Guglielmo Caversazio (Sindaco di Santa Margherita Ligure) nel secondo. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla struttura di Anci Liguria, segreteria generale del CAL – unico caso in Italia – per il supporto tecnico e organizzativo garantito in questi anni.

Il Segretario generale del CAL Luca Petralia ha espresso profonda stima e gratitudine nei confronti del Presidente uscente: “Siamo riconoscenti al Presidente Olivieri che ha condotto per mano in maniera impeccabile, dal punto di vista giuridico, legislativo e istituzionale, il CAL negli ultimi quattro anni, ripercorrendo tutti i provvedimenti fondamentali per la nostra regione, con oltre 40 delibere”. Nel corso della seduta odierna, il CAL ha espresso il proprio parere su due importanti provvedimenti regionali: Radiazioni ionizzanti e catasto: il disegno di legge (Ddl n. 123 del 21 settembre 2026) relativo alla gestione del catasto e delle radiazioni ionizzanti ha ottenuto il via libera dal CAL con 16 voti favorevoli e 8 astensioni; Dimensionamento scolastico: il piano di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per il 2026 (Provvedimento Amministrativo n. 31 del 21 settembre 2026) è stato approvato all’unanimità dai rappresentanti presenti.

Il 27 ottobre alle ore 11 a Genova, esclusivamente in presenza presso la Sala del Consiglio della Città Metropolitana di Genova (Largo Eros Lanfranco 1), si terrà la seduta per l’elezione dei nuovi Presidente e Vicepresidente.

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