Dal 12 ottobre sarà attivo un nuovo punto prelievi nel distretto La Spezia-Lerici-Porto Venere

ASL 5 comunica che a partire da lunedì 12 ottobre sarà attivo nel Distretto Sociosanitario 18 un nuovo
punto prelievi:
Punto Prelievi – ex Ospedale Militare Falcomatà
Viale Fieschi, 16-18 – La Spezia
Prelievi: dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:15 alle 10:15
Ritiro referti: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:30 alle 12:45
Il punto prelievi Falcomatà si aggiunge a quelli già presenti sul territorio del DSS 18:
Casa della Comunità – Via XXIV Maggio
Via XXIV Maggio, 139-141 – La Spezia
Prelievi: dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle 09:30
Ritiro referti: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:30 alle 12:45