Dumping contrattuale e contratti “pirata”, fino a 4mila euro in meno all’anno: Ente bilaterale e Confcommercio aprono il confronto alla Spezia

L’applicazione dei contratti collettivi non rappresentativi o “pirata” provoca ai lavoratori dipendenti un taglio della retribuzione stimato tra i 3mila e i 4mila euro all’anno, a cui si aggiunge una perdita di contributi per l’Inps pari a circa 1.500 euro a posizione e un conseguente ammanco di gettito fiscale. Per esaminare le criticità legate alla contrattazione e promuovere la corretta applicazione del Ccnl nel comparto terziario, l’Ente bilaterale del terziario della Spezia organizza un incontro formativo in programma mercoledì 21 ottobre 2026, dalle ore 9.30 alle 12.30, nella sede spezzina di Confcommercio in via Fontevivo 19/F.

“È importante parlare del Ccnl Terziario perché rappresenta il primo contratto collettivo in Italia per ampiezza e numero di lavoratori coinvolti, oltre 15 milioni — commenta la responsabile del settore paghe di Confcommercio La Spezia, Giorgia Caporilli —. Si tratta di un appuntamento rilevante sia per i lavoratori sia per le imprese, poiché il Ccnl disciplina l’intero rapporto di lavoro e regola aspetti fondamentali del welfare aziendale, come la sanità integrativa, la previdenza complementare e il sostegno alla formazione. Di fatto, il Ccnl Terziario ha svolto un ruolo da apripista nell’introduzione e nella regolamentazione di nuovi istituti contrattuali. Attualmente per arginare il fenomeno qualcosa è stato fatto”.

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