E’ nato “Sapri 68”, un nuovo progetto culturale per la città

Alla Spezia nasce Sapri 68, un nuovo progetto culturale che prende forma negli spazi di Sunspace con una programmazione dedicata a musica, mostre, teatro, libri, proiezioni, incontri e sperimentazione. Il progetto è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa dedicata alla filosofia dell’iniziativa, alle realtà coinvolte e alle prime attività in programma. Sapri 68 è stato pensato con l’obiettivo di diventare un luogo stabile di incontro, confronto e produzione culturale, aperto alla città e costruito attraverso il contributo di associazioni, artisti, professionisti e cittadini.

Uno degli elementi centrali del progetto è proprio la capacità di riunire e mettere in relazione numerose realtà associative e culturali spezzine, creando una rete capace di condividere idee, competenze ed energie. Non un semplice calendario di eventi, quindi, ma un progetto collettivo che vuole crescere insieme alla città.

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