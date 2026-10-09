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E’ nato “Sapri 68”, un nuovo progetto culturale per la città

E’ nato “Sapri 68”, un nuovo progetto culturale per la città

Nasce Sapri 68, un nuovo progetto culturale per la città

Alla Spezia nasce Sapri 68, un nuovo progetto culturale che prende forma negli spazi di Sunspace con una programmazione dedicata a musica, mostre, teatro, libri, proiezioni, incontri e sperimentazione. Il progetto è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa dedicata alla filosofia dell’iniziativa, alle realtà coinvolte e alle prime attività in programma. Sapri 68 è stato pensato con l’obiettivo di diventare un luogo stabile di incontro, confronto e produzione culturale, aperto alla città e costruito attraverso il contributo di associazioni, artisti, professionisti e cittadini.

Uno degli elementi centrali del progetto è proprio la capacità di riunire e mettere in relazione numerose realtà associative e culturali spezzine, creando una rete capace di condividere idee, competenze ed energie. Non un semplice calendario di eventi, quindi, ma un progetto collettivo che vuole crescere insieme alla città.

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