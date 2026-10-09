Ecco “Clarisse”, il nuovo quaderno della Pro Loco del Golfo

Martedì 13 ottobre, alle 18.15, nella Sala Consiliare della Provincia della Spezia, sarà presentato “Clarisse”, il nuovo Quaderno della Pro Loco del Golfo APS dedicato alla storia dell’ex Convento delle Clarisse e della Chiesa di Santa Cecilia, luoghi recuperati e valorizzati nell’ambito del progetto comunale “La Spezia Forte”. Interverranno gli storici Stefano Danese e Silvano Benedetti, con la moderazione di Anna Mori. Previsti i saluti istituzionali del presidente della Provincia e sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. L’iniziativa è patrocinata dal Comune della Spezia.

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