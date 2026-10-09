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Sport

Euro Cup, la Rari Nantes Savona parte bene con un successo sul Duisburg

Euro Cup, la Rari Nantes Savona parte bene con un successo sul Duisburg

Rari Nantes Savona Vs Club Nataciò Atletic Barceloneta

Atene. Buona la prima per la Rari Nantes Savona che ha vinto, poco fa, con la squadra tedesca dell’ASC Duisburg, nella piscina di Atene, l’incontro valevole per la 2^ giornata del Girone B dei Qualification Round dell’Euro Cup di pallanuoto 2026/2027. 11 a 5 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita che dopo un primo tempo equilibrato ha visto i biancorossi prendere il largo nelle due frazioni centrali per mettere poi al sicuro il risultato nel quarto ed ultimo tempo.

Per la Rari sono andati a segno Cora, Gullotta e Marini con una doppietta ciascuno, Gil Cedò, Occhione, Condemi, Castro Fernandez e Valle con una rete ciascuno.

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