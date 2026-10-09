Ex Ilva: fronte compatto di sindacati, politica e Chiesa contro lo stop alla produzione a Genova e Novi

Genova. La politica, i sindacati e la Chiesa: un fronte compatto quello che sta prendendo corpo contro la decisione di Acciaierie d’Italia di fermare la produzione dell’ex Ilva a Genova Cornigliano e a Novi Ligure entro il 15 novembre, mossa legata al decreto della Corte d’Appello di Milano che riguarda l’altoforno di Taranto.

La deadline è stata comunicata dall’azienda ai sindaci di Genova e Novi, Silvia Salis e Rocchino Muliere, con un messaggio ufficiale. Messaggio che è stato subito accolto con grande preoccupazione dai due primi cittadini per le inevitabili conseguenze che questo stop al lavoro provocherà. Salis e Muliere hanno diramato una nota a quattro mani, cosa poi fatta anche dai presidenti di Regione Piemonte e Liguria Alberto Cirio e Marco Bucci e, stamani, dai vescovi di Genova e Tortona, Marco Tasca e Guido Marini.

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