Fine vita, l’ultimo messaggio di un 47enne ligure: “Decisione personale che chiedo di rispettare”

Una persona ligure di 47 anni, affetta da sclerosi multipla, è morta ieri a seguito dell’autosomministrazione di un farmaco per il fine vita fornito dal Servizio sanitario nazionale. Si tratta della 19esima persona in Italia ad aver completato la procedura prevista dalla Consulta con l’assistenza diretta del Servizio sanitario nazionale e della terza in Liguria.

Di fronte all’irreversibilità della malattia e al progressivo peggioramento delle sue condizioni, questa persona ha iniziato a informarsi, tramite l’Associazione Luca Coscioni, sui suoi diritti nel fine vita in Italia e, a giugno 2025, ha chiesto alla sua azienda sanitaria la verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito in Italia, reso legale in Italia dalla sentenza 242/2019 sul caso “Cappato/Antoniani”.

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