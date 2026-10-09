Fine vita, Pastorino: “Urgente una legge in Liguria per garantire un diritto riconosciuto”

“La notizia della terza persona ligure che ha scelto di ricorrere al suicidio medicalmente assistito impone innanzitutto rispetto. Rispetto per una decisione profondamente personale, maturata in una condizione di sofferenza che nessuno di noi può pretendere di giudicare. Ma impone anche una riflessione sulla responsabilità delle istituzioni e della politica, perché non possiamo continuare a ignorare le difficoltà che le persone incontrano per esercitare un diritto già riconosciuto dalla Corte costituzionale”. Lo dichiara Gianni Pastorino, capogruppo della Lista Orlando presidente in Consiglio regionale e primo firmatario della proposta di legge regionale sul fine vita “Liberi Subito”, commentando la notizia diffusa dall’Associazione Luca Coscioni della morte di una persona ligure di 47 anni, affetta da sclerosi multipla, che ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito dopo oltre un anno dalla richiesta presentata alla propria azienda sanitaria.

“È il terzo caso che conosciamo in Liguria e in tutti e tre i casi le persone hanno dovuto affrontare attese di molti mesi, fino a oltre un anno. Questo dovrebbe interrogare profondamente chi ha responsabilità di governo. Sono oltre due anni che cerco di portare a compimento questa discussione. Abbiamo svolto audizioni, ascoltato giuristi ed esperti, approfondito i profili costituzionali e giuridici. Di fronte al protrarsi dei lavori, ho ritenuto necessario ricorrere all’articolo 32 del regolamento del Consiglio regionale per portare finalmente il provvedimento in aula. Lo scorso 29 settembre, la maggioranza ha scelto un nuovo rinvio in Commissione, con il termine del 26 novembre per concludere questa ulteriore fase di esame. Per questo torno a chiedere che il Consiglio regionale si assuma fino in fondo la responsabilità di discutere e votare questa proposta, garantendo a ogni consigliera e consigliere la possibilità di esprimersi secondo coscienza. Il rispetto della dignità delle persone passa anche dalla capacità delle istituzioni di non lasciarle sole davanti a scelte così difficili”, conclude Pastorino.

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