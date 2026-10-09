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Giornata di mobilitazione per la Palestina, a Levanto si proietta “Naza”

Giornata di mobilitazione per la Palestina, a Levanto si proietta “Naza”

Soldato di Israele e popolazione della Palestina

In occasione della giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina, Levanto ospita sabato 10 ottobre un pomeriggio di iniziative aperte alla cittadinanza in piazza Staglieno. L’evento, patrocinato dal Comune e promosso da una rete di associazioni locali, prenderà il via alle 16:00 e proporrà momenti di musica, interventi, riflessioni e arte dedicati alla pace.

Il programma prosegue al Cinema Roma con la proiezione del film “Naza”, documentario d’inchiesta firmato da Yuval Abraham e Rachel Szor e premiato con il Premio Speciale della Giuria all’83ª Mostra del Cinema di Venezia. Le proiezioni si terranno nelle serate di sabato 10 e domenica 11 ottobre alle ore 21:30.

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