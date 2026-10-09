Il miele della Lunigiana fa tappa a Bologna per “C’è +Gusto”, poi le fiere sul territorio

Proseguono gli appuntamenti del Consorzio del Miele della Lunigiana DOP, che già sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre si trova a Palazzo Re Enzo, Bologna, per il festival del cibo e della cultura enogastronomica italiana “C’è +Gusto” di la Repubblica, con e grazie alla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. Un’occasione importante per portare alla conoscenza del grande pubblico dell’evento e all’attenzione dei principali media il primo Miele DOP d’Italia quindi la Lunigiana nel suo insieme.

Questo è solo il primo di una serie di eventi e fiere a cui il Consorzio di tutela e promozione del Miele della Lunigiana DOP parteciperà ad ottobre. A fine mese sarà la volta di BuyFood Toscana e delle iniziative dedicate ai prodotti DOP IGP della regione, come il progetto “100 Ristoranti” in partenza dal 20 ottobre con la masterclass di Giacomo Devoto, Stella Michelin. In parallelo, diversi gli appuntamenti locali, dopo la Fiera d’Autunno di Barbarasco, a partire da domenica 11 ottobre quando, alle 15,30 a Licciana Nardi, si terrà la premiazione del concorso per gli alunni delle scuole locali de “La Castagna Racconta”, quest’anno dedicato al “dolce oro di Lunigiana” e al ruolo delle api per l’ambiente. Proprio nell’ambito della festa, sabato 17 ottobre e domenica 18 ottobre Giovanni Masetti rappresenterà il Consorzio con il primo Miele DOP della sua azienda. In contemporanea, domenica 18 ottobre dalle 12 Eugenio Frate parteciperà col suo “miele selvaggio” all’“Insolita Domenica d’Autunno” dei Giardini Don Guidoni di Aulla, un evento organizzato dalle attività locali con Insolito Sound. Un’intera giornata di festa con eventi, menù tematici, eccellenze.

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