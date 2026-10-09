Landini Lerici: trasferta toscana per la squadra femminile mentre i ragazzi ospitano la Manetti al PalaBiaggini

Impegno di sabato per ambedue le compagini della Gino Landini Lerici, in casa quella maschile, in trasferta quella femminile; per entrambe avversario toscano.

In Serie C “uomini” ecco al PalaBiaggini lericino la Manetti di Castelfiorentino, che in classifica ha 2 punti come la Landini; palla a due alle ore 19.30, arbitri Giovanni Agnorelli di Poggibonsi-Si e Niccolò Borgioli di Massa.

Per la cronaca queste le altre gare in programma in quella che, nel Girone F della Conference Centro, è la 3.a giornata: Boldrini Fucecchio Fi-Valdisieve Fi, Dragons Prato-Don Bosco Livorno, Gea Grosseto-Endiasfalti Agliani Pt, Pino Firenze-Fides Montevarchi, Sancat Firenze-Basket Livorno, Sansepolcro-Botteghone Pt e Valdelsa Si-San Vincenzo Li.

Da parte propria la Landini “donne”, in Serie B, fa visita alla Nico Pontebuggianese alle 20.30 con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle l’ampia sconfitta interna del turno di apertura con la Costone Siena. Gli altri incontri programmati nel raggruppamento tosco-ligure nella 2.a giornata: Basketball Firenze-Basket Pontedera, Costone Siena-Pallacanestro Prato, Golfo Piombino-Pielle Livorno e Polysport Lavagna-Le Mura Spring Lucca.

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