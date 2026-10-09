Lavagna: Movimento 5 stelle, assemblea con Stefano Giordano

Dal Movimento Cinque Stelle Liguria

Da venerdì 16 ottobre a domenica 18 ottobre, con i portavoce del M5S della Liguria, si terranno quattro incontri nel Tigullio, nell’imperiese, nel savonese e nello spezzino per confrontarci con gli iscritti, i portavoce e i territori. Tre giornate dedicate a un ciclo di assemblee provinciali alla presenza del coordinatore regionale del M5S Liguria Stefano Giordano, dei senatori Luca Pirondini ed Ettore Licheri e della coordinatrice del Comitato per i rapporti territoriali del M5S, Susy Matrisciano. Un’occasione di confronto diretto per discutere dell’organizzazione territoriale del MoVimento 5 Stelle, delle principali questioni che interessano la Liguria e delle prospettive politiche dei prossimi mesi. Le assemblee rappresenteranno anche un momento di ascolto delle istanze provenienti dai territori, con particolare attenzione ai temi della sanità pubblica, del lavoro, dell’ambiente, delle infrastrutture e della tutela dei servizi ai cittadini.

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