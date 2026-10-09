L’istituto agrario Aicardi di Albenga celebra i 40 anni, assessore Piana: “La formazione è il futuro delle nostre imprese e del territorio”

Albenga. L’assessore all’agricoltura Alessandro Piana ha partecipato oggi alle celebrazioni per il 40° anniversario della sede di Albenga dell’Istituto Agrario “D. Aicardi”, un appuntamento che ha riunito studenti, docenti, ex allievi, rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni agricole e delle realtà produttive del territorio. Tra i presenti anche la presidente del Distretto Florovivaistico della Liguria Mariangela Cattaneo. Il programma della giornata, condotta dalla preside Lara Paternieri e dal docente Roberto Luciani, ha ripercorso la storia dell’istituto per raccontare il suo ruolo nella formazione di generazioni di professionisti del settore agricolo.

“Quarant’anni di attività rappresentano un traguardo importante per una scuola che ha saputo costruire un legame profondo con il territorio e con il suo tessuto produttivo – ha dichiarato Alessandro Piana – L’Aicardi non ha formato soltanto tecnici agricoli, ma persone che oggi lavorano nelle aziende, nelle cooperative, nella ricerca e nelle professioni, contribuendo alla crescita della nostra agricoltura. È la dimostrazione che la formazione funziona quando riesce a trasformarsi in opportunità concrete per i giovani e per le imprese. Per me questa ricorrenza ha anche un significato personale: mi sono diplomato agrotecnico proprio all’Aicardi, nella sede di Sanremo, e considero questa scuola una parte importante del mio percorso umano e professionale”.

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