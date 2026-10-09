Madonnetta e Castelnovese in campo al “Camaiora” per il via della Seconda categoria ligura

La prima giornata del campionato di Seconda categoria ligure riserva alla Madonnetta la visita della Castelnovese, con calcio d’inizio domenica 11 ottobre alle 15.00 al “L. Camaiora” di Santo Stefano Magra; arbitra Favi. “Finalmente si comincia. Sono molto curioso di vedere la squadra alla prima di campionato, gli allenamenti mi stanno dando feedback positivi, ma quello che conta davvero comincia domenica pomeriggio”, commenta all’antivigilia l’allenatore dei padroni di casa Alessio Barletti.
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