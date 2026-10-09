Presunti fondi ad Hamas, rigettato il secondo ricorso in Cassazione: Hannoun resta in carcere

Genova. La Corte di Cassazione ha rigettato il secondo ricorso dei legali di Mohammad Hannoun, che resta quindi in carcere.

Hannoun è accusato di aver finanziato Hamas tramite una rete di associazioni benefiche, si trova nel carcere di alta sicurezza di Terni dal 27 dicembre 2025. La suprema Corte ad aprile aveva aveva annullato con rinvio l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, chiedendo una rivisitazione complessiva delle prove contro gli indagati, insieme a un’analisi più approfondita delle fonti aperte utilizzate per l’indagine. Il tribunale del Riesame di Genova però con una ordinanza aveva confermato la detenzione.

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