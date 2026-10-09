Promozione, sfida al Tanca tra Canaletto e Baiardo

All’indomani della caduta di Cicagna di fronte alla forte Calvarese, il Canaletto Sepor riparte ospitando all’ “Astorre Tanca” spezzino l’Angelo Baiardo, a sua volta reduce da un brusco “stop” interno con il Follo. Arbitra Gardella di Chiavari.
Per la cronaca queste le altre partite in programma in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, è la 4.a giornata: Anpi Casassa-Little Genoa, Ca de Rissi-Don Bosco Spezia, Casarza Ligure-Magrazzurri, Follo-Lerici, Bogliasco-Levanto, Intercomunale Beverino-Calvarese e San Desiderio-Atletico Quarto; tutte in programma domenica 11/10, alle ore 15, come quella del Canaletto stesso.
The post Madonnetta e Castelnovese in campo al “Camaiora” per il via della Seconda categoria ligura appeared first on Città della Spezia.