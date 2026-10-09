Promozione, trasferta a Casarza per il Magrazzurri

A un paio di giorni dalla trasferta a Casarza Ligure (4a giornata Promozione ligure, girone B) il presidente del Magrazzurri, Roberto Ferrarini, “sprigiona” una interpretazione tutta sua della vittoria maturata il weekend precedente sul Little Genoa al “Luigi Camaiora” santostefanese. “Forse dobbiamo essere riconoscenti all’arbitro – ha affermato – per quella espulsione di Puccetti, peraltro giusta, ma ora a parte scherzi non voglio mettermi a ringraziare né l’uno né l’altro. Il fatto è che in superiorità numerica gli avversari si sono tuffati in avanti confidando nel successo nel finale, sicché si sono liberati gli spazi adeguati per i nostri contropiede, come quello magistralmente confezionato da Yusupha Bojang e concluso in gol da Alessandro Brio. Un’azione che, se fossimo stati in Serie A, ce la avrebbero fatta vedere a ripetizione per dei giorni. Un dieci a entrambi nonché a mister Romano Camicioli che da quando è arrivato sta svolgendo un lavoro egregio”.

Tornando alla trasferta di Casarza, il calcio d’inizio è per domenica 11/10, ore 15; arbitro Zunino di Chiavari.

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