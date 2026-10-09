Rifiuti, il Comune di Vernazza fa il punto sul piano di controlli avviato in questi mesi

“Controlli mirati, presenza costante sul territorio e l’ausilio della tecnologia: sono gli ingredienti dell’attività svolta dalla Polizia locale di Vernazza sul corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani e sulla raccolta differenziata, che nei mesi di agosto e settembre ha portato all’accertamento delle prime violazioni amministrative”. Lo riferisce una nota diffusa dal Comune di Vernazza. “L’operazione è stata ideata e coordinata dalla comandante del Comando intercomunale di Polizia Locale di Monterosso al Mare e Vernazza, dott.ssa Luigina Bettoni – proseguono da Palazzo civico -, che ha predisposto un piano di controlli mirato e puntuale per verificare il rispetto delle disposizioni comunali in materia di conferimento dei rifiuti e che si inserisce nel più ampio impegno dell’amministrazione comunale a tutela dell’ambiente, del decoro urbano e della qualità della vita dei cittadini. Un impegno che si traduce in azioni concrete volte a promuovere una corretta gestione dei rifiuti, sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle regole e salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio. Sul campo il lavoro è stato svolto con professionalità e dedizione dagli agenti del Comando intercomunale che hanno effettuato verifiche e accertamenti contestando le violazioni. Determinante è stato anche il contributo del sistema di videosorveglianza le cui immagini hanno consentito di verificare le modalità di conferimento e, nei casi previsti, documentare e accertare le violazioni rendendo l’attività di controllo ancora più efficace e puntuale”.

“L’obiettivo dell’operazione non è soltanto sanzionare i comportamenti non conformi – concludono dal Comune di Vernazza -, ma anche promuovere la prevenzione e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del rispetto delle regole, dell’ambiente e del decoro urbano. Un corretto conferimento dei rifiuti è, infatti, fondamentale per garantire il buon funzionamento del servizio di raccolta e contribuire a mantenere il paese pulito e accogliente, nell’interesse di chi lo vive ogni giorno e di chi lo visita. I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti e tutelare il decoro urbano, l’ambiente e la qualità del territorio”.

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