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Cronaca

Rifiuti, il Comune di Vernazza fa il punto sul piano di controlli avviato in questi mesi

Rifiuti, il Comune di Vernazza fa il punto sul piano di controlli avviato in questi mesi

Cielo a pecorelle Vernazza

“Controlli mirati, presenza costante sul territorio e l’ausilio della tecnologia: sono gli ingredienti dell’attività svolta dalla Polizia locale di Vernazza sul corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani e sulla raccolta differenziata, che nei mesi di agosto e settembre ha portato all’accertamento delle prime violazioni amministrative”. Lo riferisce una nota diffusa dal Comune di Vernazza. “L’operazione è stata ideata e coordinata dalla comandante del Comando intercomunale di Polizia Locale di Monterosso al Mare e Vernazza, dott.ssa Luigina Bettoni – proseguono da Palazzo civico -, che ha predisposto un piano di controlli mirato e puntuale per verificare il rispetto delle disposizioni comunali in materia di conferimento dei rifiuti e che si inserisce nel più ampio impegno dell’amministrazione comunale a tutela dell’ambiente, del decoro urbano e della qualità della vita dei cittadini. Un impegno che si traduce in azioni concrete volte a promuovere una corretta gestione dei rifiuti, sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle regole e salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio. Sul campo il lavoro è stato svolto con professionalità e dedizione dagli agenti del Comando intercomunale che hanno effettuato verifiche e accertamenti contestando le violazioni. Determinante è stato anche il contributo del sistema di videosorveglianza le cui immagini hanno consentito di verificare le modalità di conferimento e, nei casi previsti, documentare e accertare le violazioni rendendo l’attività di controllo ancora più efficace e puntuale”.

“L’obiettivo dell’operazione non è soltanto sanzionare i comportamenti non conformi – concludono dal Comune di Vernazza -, ma anche promuovere la prevenzione e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del rispetto delle regole, dell’ambiente e del decoro urbano. Un corretto conferimento dei rifiuti è, infatti, fondamentale per garantire il buon funzionamento del servizio di raccolta e contribuire a mantenere il paese pulito e accogliente, nell’interesse di chi lo vive ogni giorno e di chi lo visita. I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti e tutelare il decoro urbano, l’ambiente e la qualità del territorio”.

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