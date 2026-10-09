Sabato a Infoweekend con De Angelis e Carozza: si parla di Croce Rossa e “La Casa in piazza”

Il mix di informazione e intrattenimento dal territorio torna protagonista su RLV – La Radio a Colori. Sabato, dalle 11 alle 13, consueto appuntamento con Info Weekend, due ore in diretta dedicate all’attualità, agli eventi e ai protagonisti della provincia. Come sempre alla conduzione il trio Emiliano Diglio, Alessandro Bertamino ed Emanuele Pietronave: si parte alle 11.25 con il presidente di Croce Rossa La Spezia Luigi De Angelis che torna ospite per lanciare i nuovo corsi per volontari e presentare le imminenti compagne autunnali. Alle 12.10 collegamento con “La Casa in Piazza” con l’intervista a Nicola Carozza che racconta la due giorni firmata da Confartigianato che interesserà Piazza del Bastione nel weeknd. L’informazione e l’approfondimento vi aspetta sabato dalle 11 su RLV – La Radio a Colori, in diretta DAB, in streaming e sull’app ufficiale.

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