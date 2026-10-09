Salvataggi in mare, tutela di litorale e demanio, controlli sulla sicurezza e attività antinquinamento: il bilancio di “Mare e Laghi Sicuri 2026”

Savona. Oltre 4.500 miglia marine percorse, circa 45 interventi di soccorso e 95 persone tratte in salvo. Sono alcuni dei numeri più significativi dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2026”, conclusasi il 20 settembre scorso, che ha visto anche le donne e gli uomini della Capitaneria di Porto di Savona e degli Uffici Marittimi dipendenti impegnati per tutta la stagione estiva nella prevenzione, nella vigilanza e nel soccorso a tutela di bagnanti, diportisti e subacquei, oltre che nella salvaguardia dell’ambiente.

Dal 16 giugno al 20 settembre, l’attività della Guardia Costiera si è sviluppata lungo gli 80 chilometri di litorale di giurisdizione, compresi tra Varazze ed Andora, con una presenza rafforzata nei periodi di maggiore afflusso turistico, in particolare nei fine settimana e durante il periodo di Ferragosto.

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