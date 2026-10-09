Sanità, l’allarme del M5s su Medicina nucleare al villa Scassi: “La riforma Bucci colpisce il ponente”

Genova. “Altro che rilancio della sanità ligure! La riforma sanitaria di Bucci rischia di trasformarsi nel definitivo depotenziamento dell’ospedale Villa Scassi. Secondo le informazioni in nostro possesso, dal primo novembre la Medicina nucleare del nosocomio di Sampierdarena è destinata alla chiusura, con pesanti conseguenze per le procedure di individuazione del linfonodo sentinella, fondamentali nella chirurgia del tumore al seno e in altri percorsi oncologici. Entro fine anno pare sia prevista anche la chiusura di Anatomia patologica, servizio essenziale per la diagnostica oncologica, per la Breast Unit e per specialità come Urologia e Chirurgia generale, che necessitano anche di esami istologici intraoperatori in tempo reale. La farmacia ospedaliera, nel frattempo, ha già chiuso, con ulteriori disagi per i pazienti, soprattutto oncologici. Un colpo durissimo alla sanità pubblica e al diritto alla salute dei cittadini del Ponente genovese”.

Lo denuncia il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, richiamando i dati Gimbe, che “dovrebbero imporre scelte diametralmente opposte: nel 2023 la Liguria ha registrato un saldo negativo della mobilità sanitaria di 74,4 milioni di euro, mentre nel 2024 il 10,1% dei liguri ha rinunciato alle cure. Non solo: ci collochiamo al 14esimo posto per l’assistenza ospedaliera. Numeri che dovrebbero spingere la Giunta a rafforzare i presidi esistenti, non a impoverirli di servizi specialistici fondamentali”.

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