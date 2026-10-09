Tedeschi: “Convegno MagraNet: si è parlato molto di grande sviluppo industriale, nessun accenno invece a tematiche ambientali”

“Ho letto con attenzione il resoconto del convegno di MagraNet. Si è parlato molto di grande sviluppo industriale, ma non ho trovato alcun accenno alle tematiche ambientali e al fatto che stiamo parlando dell’unico Parco fluviale della Liguria”. Lo si legge in un commento diffuso da Pietro Tedeschi, ex presidente del Parco di Montemarcello, Magra e Vara. “A questo punto le strade sono due – prosegue Tedeschi -. O c’è la volontà di snaturare il Parco, trasformandolo da Parco fluviale a Parco industriale – e in questo senso il direttore adatto lo hanno già – oppure si sceglie di partecipare con un contributo concreto a un ‘Contratto di Fiume’ gestito dal Parco stesso, allargandone la visione e l’azione alla Lunigiana. Questo sarebbe un modo corretto di partecipare, e non di sovrapporsi a un ente che per sua natura deve avere una visione a 360 gradi, a partire dalla tutela dell’acqua, che è il bene primario in assoluto. Le fughe in avanti senza un quadro d’insieme fanno solo male al fiume e al territorio”.

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