Terzo caso di suicidio assistito in Liguria, è una donna di 47 anni: “Scelta libera e consapevole”

Liguria. È una donna di 47 anni affetta da sclerosi multipla la terza persona a ricorrere al suicidio assistito in Liguria. La donna, 19esima in Italia e terza in Liguria a ricorrere alla procedura, è morta ieri a seguito dell’autosomministrazione di un farmaco per il fine vita fornito dal servizio sanitario nazionale.

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo con ipotesi di istigazione al suicidio, ma è altamente probabile che la pm Francesca Rombolà, così come ha già fatto la collega Eugenia Menichetti per il precedente caso a Genova, chiederà l’archiviazione.

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