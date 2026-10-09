“Una peonia per valorizzare il territorio”: a Cairo Montenotte i risultati del progetto europeo sul recupero dei terreni degradati

Cairo Montenotte. “Una peonia per valorizzare il territorio”: a Cairo i risultati del progetto europeo PoLaRecCE sul recupero dei terreni degradati. Martedì 13 ottobre a partire dalle ore 10.30 la Biblioteca Comunale “Francesco Cesare Rossi” di Cairo Montenotte ospiterà l’evento pubblico dal titolo “Una peonia per valorizzare il territorio”.

L’appuntamento rientra nell’ambito del progetto europeo Interreg Central Europe PoLaRecCE, un’importante iniziativa focalizzata sul recupero e la riqualificazione sostenibile di aree degradate e inquinate.

L’incontro sarà l’occasione per presentare nel dettaglio gli obiettivi, gli strumenti e gli approcci innovativi messi in campo dal progetto PoLaRecCE a livello europeo e locale. In particolare, verrà illustrato l’intervento realizzato sul territorio di Cairo Montenotte, nello

specifico in località Buglio. Il cuore dell’iniziativa consiste nella bonifica e nel recupero di terreni degradati per destinarli a scopi agricoli attraverso l’introduzione di piante non destinate al consumo alimentare, come appunto la peonia, coniugando così la tutela ambientale, la valorizzazione paesaggistica e lo sviluppo economico locale.

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