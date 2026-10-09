“Una storia sotto casa”, torna il concorso letterario: racconti aperti a tutti

Dopo il riscontro positivo della prima edizione, l’iniziativa torna quest’anno con il patrocinio del Comune della Spezia e un nuovo tema: “Una storia sotto casa”. Il concorso intende valorizzare il talento narrativo e il legame con il territorio, invitando i partecipanti a raccontare luoghi, atmosfere, memorie ed emozioni legati alla vita di quartiere e alle esperienze di ogni giorno. Il concorso è gratuito e aperto a tutti, senza limiti di età. Possono partecipare sia gli adulti sia i minorenni, che dovranno presentare la liberatoria e l’autorizzazione firmata da un genitore o tutore.

Gli aspiranti autori dovranno presentare un racconto breve e inedito, della lunghezza massima di 5.000 battute, spazi inclusi. Gli elaborati dovranno essere redatti in formato Word, utilizzando il carattere Times New Roman, corpo 12. Per assicurare l’imparzialità della valutazione, i racconti dovranno essere inviati in forma rigorosamente anonima e il file dovrà riportare esclusivamente il titolo dell’opera. Il regolamento esclude inoltre l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la stesura dei testi. Le opere dovranno essere trasmesse via e-mail entro e non oltre le 23.59 del 30 novembre 2026 all’indirizzo concorsoprospeziaciassabrin@outlook.it. Alla candidatura dovranno essere allegati: il racconto in forma anonima; la scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata; l’eventuale liberatoria per i partecipanti minorenni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com