Vado, la versione di Pastorino sull’esonero: “Il rapporto con Tarabotto incrinato già dalla prima di Coppa, non di campionato”

A quasi un mese di distanza dall’esonero con il Vado, mister Matteo Pastorino racconta la sua versione dei fatti. Il tecnico è già rientrato in corsa con il Sestri Levante in Serie D e il club del presidente Franco Tarabotto è tornato a vincere sotto la guida di mister Riolfo. Insomma, il clima si è raffreddato da ambo le parti e quindi c’è più serenità nel ripercorrere la vicenda.

Per fare un riassunto delle puntate precedenti, Pastorino aveva conquistato quattro punti nelle prime quattro partite di campionato, un bottino comunque positivo. Ma il rapporto tra mister e presidente era già evidentemente complicato e la sconfitta contro il Campobasso ha cambiato la situazione. L’esonero era arrivato a sorpresa, quattro giorni dopo quella partita. Come detto, ora Pastorino è tornato in pista con il Sestri Levante raccogliendo due successi nelle prime due uscite. Di seguito l’intervista rilasciata ai nostri microfoni.

» leggi tutto su www.ivg.it