Verso il “Manifesto delle Aree Interne” di Cia Agricoltori: quando l’entroterra ligure sceglie di non spopolarsi

Liguria. C’è chi ha mollato il sogno della Germania per rincorrere le proprie radici pascolando capre a vent’anni, e chi ha ereditato dalla madre l’arte millenaria delle trecce d’aglio, guidando oggi il Consorzio di tutela. Storie di un’Italia che non si arrende, raccontate all’Auditorium Rambaldi di Pieve di Teco (Imperia) durante la tappa ligure del roadshow promosso da Cia Agricoltori Italiani per la costruzione del Manifesto delle Aree Interne.

Un progetto, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che ha acceso i riflettori sulla straordinaria vitalità delle valli Impero e Alta Valle Arroscia.

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