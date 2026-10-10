Albenga, inaugurato il nuovo anno accademico 2026-2027 dell’Unitre comprensoriale ingauna

Albenga. È stato inaugurato ieri il nuovo Anno Accademico 2026-2027 dell’Unitre Comprensoriale Ingauna, una realtà culturale radicata nel territorio da 36 anni e punto di riferimento per la formazione permanente, la socialità e il volontariato culturale.

La giornata si è aperta al mattino nella chiesa di Santa Maria in Fontibus con la celebrazione della Santa Messa, accompagnata dal Coro dell’Unitre, diretto dalla concertista e musicista Eleonora Mantovani. La chiesa è stata allestita dalla Ditta Oddone, sotto la supervisione della direttrice artistica Caterina Usanna.

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